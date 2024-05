Romário e vice-presidente do Flamengo são alvos de inquérito por corrupção 

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 27/05/2024 - 19:02 Para compartilhar:

O senador Romário (PL-RJ) é alvo de uma investigação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro por supostos desvios em uma ONG ligada à Secretaria Municipal de Esportes do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo UOL e confirmada pela IstoÉ com fontes do Judiciário.

Romário teria recebido valores da ONG e se favorecido em contratos da secretaria. O processo corre sob segredo de Justiça e tem o ministro Kassio Nunes Marques como relator.

Além do ex-jogador, o vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, também é alvo do inquérito. Braz acumula a função no Ninho do Urubu com a de vereador da capital pelo PL.

A denúncia contra Romário e Marcos Braz foi feita pelo empresário Marcos Azevedo da Silva, em delação premiada à Procuradoria-Geral da República. Silva já era investigado pelos desvios.

Na delação, segundo o UOL, Marcos afirmou que o vereador era o responsável pela retirada das remessas. Em seguida, parte do valor era destinado ao senador. A IstoÉ tentou contato com Romário e sua assessoria de comunicação, mas não obteve resposta até o momento. A reportagem também entrou em contato com Marcos Braz e seu gabinete, mas as ligações não foram atendidas.