Romário é hospitalizado no RJ após mal-estar; estado de saúde é estável

O senador Romário (PL), de 57 anos, foi hospitalizado na quinta-feira, 13, no Hospital Barra d’Or, localizado no Rio de Janeiro, devido a um mal-estar. Segundo informações fornecidas pela assessoria do parlamentar, ele foi diagnosticado com uma infecção, mas seu quadro de saúde é estável.

Romário, renomado tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira de Futebol, conquistou a reeleição como senador pelo Rio de Janeiro nas eleições de 2022. Anteriormente, ele ocupou o cargo de deputado federal de 2011 a 2015.

