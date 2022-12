Romário deixa mensagem de apoio a Pelé: ‘O mundo está orando por você’

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 26/12/2022 - 22:16 Compartilhe





Internado desde novembro em São Paulo, Pelé recebeu uma mensagem de apoio do ex-atacante Romário. Durante partida beneficente, em Minas Gerais, nesta segunda, o Baixinho conversou com o SporTV e desejou forças ao Rei do Futebol.

– Rei, melhora. Muita fé. O mundo todo está orando e rezando por você. Melhora. Beijo no coração – disse Romário, que participou do jogo ‘Futebol contra a Fome’, em Uberlândia.

+ Após terminar relacionamento com Icardi, Wanda posta print de chamada de vídeo com Maxi López



Pelé foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para reavaliar a quimioterapia que trata um tumor no cólon, descoberto no ano passado. Contudo, o ex-jogador teve uma piora no quadro.





+ Seleção SporTV monta ranking de clubes em 2022 e posição do Flamengo irrita torcedores



De acordo com o último boletim médico do hospital, divulgado na última quarta-feira, Pelé apresenta disfunção renal e cardíaca. Os filhos do Rei do Futebol passaram o Natal com o pai e acompanham o ex-jogador de 82 anos no local.

E MAIS:

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias