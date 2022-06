Romário celebra primeiro namoro da filha: ‘Criamos para ter independência e autonomia’ Ivy Faria está com 17 anos e conheceu Caio Freitas durante o reality 'Expedição 21' no final do mês passado

Romário celebrou mais um momento marcante na vida da filha. Ivy Faria, filha do ex-jogador, anunciou que está namorando com Caio Freitas. O casal se conheceu mês passado durante o reality “Expedição 21”.





Feliz pelo primeiro relacionamento da filha, Romário publicou um texto nas redes sociais ressaltando a felicidade em poder acompanhar o crescimento de Ivy.

– O dia chegou, a Ivy está namorando. Estou com um misto de emoções aqui. O coração um pouco mais acelerado, as pernas tremendo um pouco mais… Mas o que prevalece é a felicidade. Minha princesa cresceu, já tem 17 anos, e, graças a Papai do Céu, vem tendo o desenvolvimento esperado de uma adolescente que caminha para a vida adulta. Eu e sua mãe estamos muito orgulhosos, afinal, a criamos para ter independência e autonomia – publicou Romário no Instagram.

Caio Freitas possui 19 anos, é lutador de muay thai e torce para o Palmeiras. Ivy está com 17 e é estudante. Ambos são diagnosticados com Síndrome de Down e também anunciaram o namoro nas redes sociais.

– Obrigado por ter aparecido em minha vida e ter feito com que eu me apaixonasse por você. A Expedição 21 só me trouxe coisas boas, mas sem dúvidas você foi uma das melhores – publicou Caio Freitas.

– EU FUI PEDIDA EM NAMORO. Será que eu aceitei? Mas é claro que eu aceitei! É isso gente, eu e o Caio estamos oficialmente namorando! Meus pais e meus irmãos já aprovaram! Aguenta coração, o Caio mora em outra cidade mas ainda bem que temos as chamadas de vídeo para matar a saudade – escreveu Ivy.

Romário atualmente está com 56 anos. É considerado por muitos como um dos maiores atacantes da história do futebol. Atualmente trabalha como Senador da República pelo Rio de Janeiro. Nas redes sociais, o ex-jogador sempre demonstrou muito amor por Ivy e fez questão de celebrar mais uma fase importante na vida da filha.

