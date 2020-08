Romarinho crava: ‘Merecíamos a vitória’ Atacante do Fortaleza acredita que o seu time jogou melhor e merecia sorte melhor na partida

No encerramento da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza visitou o Corinthians e ficou no empate por 1 a 1. Com o resultado, o Leão ficou na 14ª colocação, com cinco pontos ganhou.

E MAIS:

Autor do gol Tricolor na partida, o atacante Romarinho acredita que o Leão do Pici merecia sorte melhor no confronto.

‘Acho que merecíamos a vitória, fizemos uma excelente partida, criamos chances, mas fizemos só um gol. Mas esse empate vai nos ajudar muito no decorrer do campeonato’, disse na saída de campo.

O Fortaleza volta a campo no próximo sábado, quando encara o Bragantino, a partir das 21h (Horário de Brasília), na Arena Castelão.

E MAIS:

Veja também