Romances e futebol inspiram reedição da obra de Verissimo

Um dos maiores nomes da literatura brasileira, Luis Fernando Verissimo terá toda sua obra reeditada. O projeto, capitaneado pela Companhia das Letras, deve começar a dar frutos em novembro, com dois lançamentos: uma caixa com dois volumes trazendo seus romances e um livro com crônicas sobre futebol.

“Vamos aproveitar o interesse pela Copa do Mundo, que vai acontecer nessa época, para começar pelo futebol”, explica Daniela Duarte, editora da Companhia e responsável pelo ambicioso trabalho de reedição, que deve chegar a 2024. “Serão aproximadamente 35 livros, que vão ganhar novo padrão gráfico.”

Daniela conta que o projeto não prevê a simples publicação de obras antigas, seguindo uma ordem cronológica. “Alguns títulos deixarão de existir e o conteúdo estará em outros volumes, seguindo um conceito que estamos criando para a obra do Verissimo.”

Assim, títulos como Aventuras da Família Brasil, que inclui as conhecidas tiras, devem ser descontinuados – nesse caso, prepara-se um volume que vai reunir todos os desenhos. O que não deverá mais constar no catálogo são antologias como Todas as Histórias do Analista de Bagé. E, para construir a nova coletânea de futebol, a fonte são os textos publicados em Time dos Sonhos e A Eterna Privação do Zagueiro Absoluto, entre outros.

FINO HUMOR. “Verissimo é um raro exemplo de escritor que aprimorou a escrita ao longo dos anos, sem se cansar, mesmo que os temas muitas vezes se repetissem”, comenta Daniela. “E, desde sua estreia, em 1969, ele passou por inúmeras mudanças – da ditadura militar à revolução digital -, mas sempre produzindo textos oportunos e relevantes, com um fino humor e capaz de traduzir, em poucas linhas, a complexa natureza humana.”

De fato, um contato que o leitor do Estadão desfruta desde os anos 1980 – em novembro de 1988, foi publicada a primeira tirinha de As Aventuras da Família Brasil, e fevereiro de 1989, quando foi impresso seu primeiro texto, na editoria de Esportes, comentando a derrota de seu clube do coração, Internacional, para o Bahia.

Aos 85 anos e com uma carreira marcada por milhões de exemplares vendidos, Verissimo continua um raro observador da sociedade, mas não vai mais compartilhar suas impressões com os leitores por causa de problemas de saúde (leia mais na próxima página) que dificultam o ato da escrita.

“E, mesmo que agora não tenhamos mais textos inéditos, a reedição da obra mostra como muitas de suas crônicas mantêm uma atualidade porque, além de boa literatura, comprovam que a história é cíclica – são as ironias do tempo, diria Verissimo”, observa Daniela.

O projeto pilotado por ela inclui ideias como uma coletânea com textos sobre gastronomia, outro com artigos sobre viagens. “Vamos também resgatar personagens como o Analista de Bagé e a Velhinha de Taubaté, com avisos de contextualização sobre o momento em que foram escritos.” As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

