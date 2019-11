Romance urbano

Belhell é o título do novo thriller do escritor paraense Edyr Augusto. Sai no Brasil, pela Boitempo, e na França, pela Asphalte, no ano que vem. Belhell é Belém, cenário e personagem desta narrativa que dá forma literária às diversas manifestações da violência cotidiana, “revelando que o submundo está bem mais próximo do que ousamos imaginar”.

Edyr é autor de, entre outros livros, Pssica, que está sendo adaptado para o cinema por Quico Meirelles, da O2, Moscow e Os Éguas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.