Romance no ar! Neymar e Bruna Biancardi são fotografados juntos durante chá revelação Casal assumiu namoro em janeiro deste ano e já apareceram em fotos juntos nas redes sociais

Nesta última sexta-feira (25), ocorreu o chá revelação do bebê de Cris Guedes e Bianca Coimbra. Neymar e Bruna Biancardi, amigos do casal, estiveram presentes para prestigiar o evento e foram fotografados juntos.

O evento aconteceu em Santos. Neymar e Bruna estão juntos desde agosto de 2021, mas resolveram assumir o romance em janeiro deste ano. A influenciadora digital vem sofrendo muitas críticas desde que engatou num relacionamento com o jogador. Muitos a comparam com Bruna Marquezine, ex-namorada de Neymar.

Recentemente, Bruna fez uma publicação nas redes sociais falando sobre a perseguição que vem sofrendo e chegou a se referir aos críticos como “pessoas ruins“.

Neymar sempre sofreu fortes críticas no mundo do futebol. Atualmente, o atacante não vive um bom momento no PSG e disputa mais uma Copa do Mundo com a Seleção Brasileira neste ano. O craque já afirmou, durante uma entrevista, que pode ser a última vez que participa da competição. O lado psicológico do craque vem sendo muito discutido nos últimos dias.

