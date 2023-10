Romana Novais inaugura novo espaço integrado de tricologia, autocuidado e saúde

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/10/2023 - 16:52 Para compartilhar:

Nesta segunda-feira (16/10), a médica especialista em tricologia Romana Novais reuniu em um evento exclusivo cerca de 200 convidados, entre familiares, amigos e parceiros ao som do show de Nando Reis e seu filho, Sebastião Reis, para a inauguração da Clínica Romana, espaço integrado de tricologia, dermatologia, autocuidado e saúde, localizado na capital paulista.

“Eu estou muito feliz, a Clínica Romana é meu terceiro filho. Cada cantinho deste lugar tem meu DNA. Eu escolhi a dedo tudo o que eu coloquei na clínica. Eu quero que seja um espaço que proporciona para as pessoas muita saúde e bem-estar, além disso, eu quero que elas se sintam acolhidas em cada espaço da clínica, pois todos os ambientes têm a minha energia”, disse Romana Novais durante o discurso de inauguração.

O evento contou com a presença do marido da médica, DJ Alok, dos filhos e de muitos profissionais da área da saúde, amigos e influenciadores como Isa Domingues, Gabriella Lenzi, Daniela Cabrera, o cantor Zeeba e as médicas Erica Mantelli e Ritha Capelato.

O projeto da Casa, localizada no bairro dos Jardins na capital paulista, é assinado pelo arquiteto Rodrigo Ximenes, e promete ser o coração do cuidado com a autoestima e saúde capilar e terá uma grande variedade de tratamentos disponíveis, como terapias a lasers e tratamentos multidisciplinares para os cabelos.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias