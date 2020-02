Roma volta a decepcionar e perde em casa para o Bologna

Depois de ser derrotada por 4 a 2 na semana passada pelo Sassuolo (13º), a Roma (5º) voltou a perder, em seu estádio por 3 a 2 para o Bologna (6º), nesta sexta-feira na abertura da 23ª rodada do Campeonato Italiano.

Há 15 dias a equipe da capital saiu de campo frustrada no clássico com a Lazio (3º) depois de dominar a partida mas só empatar em 1 a 1. Curiosamente esta boa atuação, em vez de representar um arranque para o time ‘giallorroso’, acabou sendo o início de uma crise.

Desde então foram duas derrotas com sete gols sofridos. A Roma continua em quinto, com o mesmo número de pontos do Atalanta (4º), que no sábado enfrenta a Fiorentina (14º).

Já o Bologna subiu para o sexto lugar, mas ainda está a seis pontos do adversário que derrotou nesta sexta-feira.

A equipe comandada por Sinisa Mihajlovic, presente no banco depois de ter saído do hospital na quinta-feira após um novo tratamento contra sua leucemia, dominou o primeiro tempo e marcou dois gols, por meio de Riccardo Orsolini (16) e Musa Barrow (26).

A Roma havia empatado graças a um gol contra do holandês Stefano Denswil (22).

Cinco minutos depois de começar a segunda etapa, Barrow fez 3 a 1 e a Roma, que melhorou na reta final, diminuiu graças ao armênio Henrij Mkhytarian (72).

Mas pouco depois Bryan Cristante foi expulso e apesar de criar várias chances com um jogador a menos, a Roma não conseguiu empatar.

— Jogos da 23ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

Programação e resultados da 23ª rodada do Campeonato Italiano

– Sexta-feira:

Roma – Bologna 2 – 3

– Sábado:

(11h00) Fiorentina – Atalanta

(14h00) Torino – Sampdoria

(16h45) Verona – Juventus

– Domingo:

(08h30) SPAL – Sassuolo

(11h00) Genoa – Cagliari

Brescia – Udinese

Napoli – Lecce

(14h00) Parma – Lazio

(16h45) Inter – Milan

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 54 22 17 3 2 43 21 22

2. Inter 51 22 15 6 1 44 18 26

3. Lazio 50 22 15 5 2 52 20 32

4. Atalanta 39 22 11 6 5 59 30 29

5. Roma 39 23 11 6 6 42 30 12

6. Bologna 33 23 9 6 8 37 36 1

7. Cagliari 32 22 8 8 6 38 34 4

8. Parma 32 22 9 5 8 31 29 2

9. Milan 32 22 9 5 8 23 27 -4

10. Hellas Verona 31 22 8 7 7 26 23 3

11. Napoli 30 22 8 6 8 34 31 3

12. Torino 27 22 8 3 11 26 39 -13

13. Sassuolo 26 22 7 5 10 36 37 -1

14. Fiorentina 25 22 6 7 9 25 32 -7

15. Udinese 24 22 7 3 12 19 35 -16

16. Sampdoria 20 22 5 5 12 22 37 -15

17. Lecce 19 22 4 7 11 27 42 -15

18. Genoa 16 22 3 7 12 23 43 -20

19. Brescia 15 22 4 3 15 20 41 -21

20. SPAL 15 22 4 3 15 16 38 -22

