Roma vence Venezia e alcança 8 jogos sem derrota na Série A

VENEZA, 9 FEV (ANSA) – A Roma derrotou o Venezia fora de casa neste domingo (9) por 1 a 0 e chegou a oito partidas sem derrota na Série A do futebol italiano.

Os anfitriões ficaram a maior parte do tempo com a bola (64% de posse), mas viram o clube giallorosso balançar a rede aos 11 minutos do segundo tempo, com Paulo Dybala, de pênalti.

Com a vitória, a Roma chegou a 34 pontos, em nono lugar na Série A, enquanto tenta se aproximar da briga por vagas em competições europeias.

A equipe da capital não perde no campeonato desde 15 de dezembro, quando foi derrotada pelo Como por 2 a 0. Desde então, acumula cinco vitórias e três empates.

Já o Venezia está na 19ª e penúltima posição, com 16 pontos.

(ANSA).