Roma vence Spezia (4-3) no fim pela Serie A e vinga eliminação na Copa da Itália

A Roma sofreu, mas conseguiu vencer por 4 a 3 nos acréscimos a Spezia, equipe que esta semana a havia eliminado nas oitavas de final da Copa da Itália, neste sábado, em jogo da 19ª rodada da Serie A.

Graças a estes três pontos, o time da capital sobe provisoriamente da quarta para a terceira colocação, abrindo uma vantagem de 3 pontos sobre o Napoli (4º) que visita o Verona (9º) neste domingo.

O espanhol Borja Mayoral marcou os dois primeiros gols romanos (aos 17 e 53 minutos). A Spezia (13º) havia empatado aos 24 minutos por meio de Roberto Piccoli.

O time da capital abriu 3-1 aos 55 com um gol do holandês Rick Karsdorp, mas a Spezia conseguiu deixar tudo igual novamente com os gols do brasileiro Diego Farias (59) e Daniele Verde (90), já nos últimos instantes.

Quando parecia que a Roma caminhava para uma nova decepção, Lorenzo Pellegrini marcou o gol da vitória nos acréscimos (90+2), com um chute na área após uma assistência do brasileiro Bruno Peres.

Esta vitória põe fim à má sequência da Roma, que não vencia desde o 3 a 1 contra o Crotone, no dia 6 de janeiro.

Desde então emendou três jogos consecutivos sem vitória, levando em conta todas as competições, as duas últimas com derrotas particularmente dolorosas: 3 a 0 diante da Lazio no derby da capital e a derrota por 4 a 2 para a mesma Spezia, na terça-feira, no duelo das oitavas de final da Copa da Itália.

Na sexta-feira, o resultado dessa partida pela ‘Coppa’ foi oficialmente alterado para 3-0 a favor da Spezia, devido a uma sanção administrativa à Roma por ter feito uma substituição a mais do que o permitido (seis em vez das cinco autorizadas).

A vitória deste sábado dá em princípio um pouco de tranquilidade ao treinador da Roma, o português Paulo Fonseca, muito questionado nos últimos dias devido aos maus resultados e por causa de um erro nas substituições no jogo da Copa da Itália.

O capitão e artilheiro bósnio, Edin Dzeko, ficou nesta ocasião na arquibancada do Estádio Olímpico, oficialmente devido a um cansaço muscular, mas segundo a imprensa italiana seria uma punição por ter enfrentado com veemência o seu treinador nestes dias tempestuosos no clube.

— Jogos da 19ª rodada da Serie A e classificação:

– Sexta-feira:

Benevento – Torino 2 – 2

– Sábado:

Roma – Spezia 4 – 3

Milan – Atalanta

Udinese – Inter

(17h45) Fiorentina – Crotone

– Domingo:

(09h30) Juventus – Bologna

(12h00) Hellas Verona – Napoli

Genoa – Cagliari

(15h00) Lazio – Sassuolo

(17h45) Parma – Sampdoria

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 43 18 13 4 1 39 19 20

2. Inter 40 18 12 4 2 45 23 22

3. Roma 37 19 11 4 4 41 32 9

4. Napoli 34 17 11 1 5 40 16 24

5. Juventus 33 17 9 6 2 35 18 17

6. Atalanta 33 18 9 6 3 41 23 18

7. Lazio 31 18 9 4 5 30 25 5

8. Sassuolo 30 18 8 6 4 31 27 4

9. Hellas Verona 27 18 7 6 5 22 17 5

10. Sampdoria 23 18 7 2 9 28 29 -1

11. Benevento 22 19 6 4 9 23 36 -13

12. Bologna 20 18 5 5 8 24 31 -7

13. Fiorentina 18 18 4 6 8 18 29 -11

14. Spezia 18 19 4 6 9 26 36 -10

15. Udinese 17 18 4 5 9 20 28 -8

16. Genoa 15 18 3 6 9 18 30 -12

17. Cagliari 14 18 3 5 10 23 36 -13

18. Torino 14 19 2 8 9 28 37 -9

19. Parma 13 18 2 7 9 14 34 -20

20. Crotone 12 18 3 3 12 21 41 -20

