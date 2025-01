Roma vence Lazio em clássico e ganha fôlego no Campeonato Italiano

A Roma, uma das grandes decepções da primeira parte da temporada, começou 2025 com uma vitória sobre a rival Lazio por 2 a 0 neste domingo (5), pela 19ª rodada do Campeonato Italiano

Antes do jogo, a Lazio (4ª) era considerada a favorita para o clássico, mas a Roma (agora 10ª) conseguiu surpreender e somar três pontos valiosos, tanto para a tabela como para o aspecto psicológico da equipe.

Com a derrota, a Lazio segue cinco pontos atrás do terceiro colocado, a Inter de Milão, que não jogou neste fim de semana porque vai disputar a Supercopa da Itália na Arábia Saudita, onde enfrentará o Milan na final nesta segunda-feira.

O capitão da Roma, Lorenzo Pellegrini, um dos mais criticado pelos torcedores ‘giallorossi’, abriu o placar aos 10 minutos acertando belo chute no ângulo.

Aos 18, o belga Alexis Saelemaekers fez o segundo e a Lazio, que inclusive terminou com dez jogadores em campo pela expulsão do argentino Taty Castellanos (90’+5), não conseguiu reagir para evitar a derrota.

Apesar da vitória, a sexta na temporada, a Roma continua longe do topo da tabela. O time termina o primeiro turno do campeonato a 21 pontos do líder Napoli, que no sábado bateu a Fiorentina por 3 a 0.

Já a Lazio se mantém na quarta posição e dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões, mas vem se mostrando irregular, com apenas uma vitória nas últimas quatro rodadas.

— Jogos da 19ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Unione Venezia – Empoli 1 – 1

Fiorentina – Napoli 0 – 3

Hellas Verona – Udinese 0 – 0

– Domingo:

Monza – Cagliari 1 – 2

Lecce – Genoa 0 – 0

Torino – Parma 0 – 0

Roma – Lazio 2 – 0

– Terça-feira:

(14h30) Como – Milan

(16h45) Atalanta – Juventus

– Quarta-feira:

(16h45) Inter – Bologna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 44 19 14 2 3 30 12 18

2. Atalanta 41 18 13 2 3 43 20 23

3. Inter 40 17 12 4 1 45 15 30

4. Lazio 35 19 11 2 6 33 27 6

5. Juventus 32 18 7 11 0 30 15 15

6. Fiorentina 32 18 9 5 4 31 18 13

7. Bologna 28 17 7 7 3 25 21 4

8. Milan 27 17 7 6 4 26 17 9

9. Udinese 25 19 7 4 8 23 28 -5

10. Roma 23 19 6 5 8 26 24 2

11. Torino 21 19 5 6 8 19 24 -5

12. Empoli 20 19 4 8 7 18 22 -4

13. Genoa 20 19 4 8 7 16 27 -11

14. Parma 19 19 4 7 8 25 34 -9

15. Hellas Verona 19 19 6 1 12 24 42 -18

16. Como 18 18 4 6 8 20 30 -10

17. Cagliari 17 19 4 5 10 18 32 -14

18. Lecce 17 19 4 5 10 11 31 -20

19. Unione Venezia 14 19 3 5 11 18 32 -14

20. Monza 10 19 1 7 11 17 27 -10

