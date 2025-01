Roma vence Genoa em casa e volta a sonhar com zona europeia

ROMA, 17 JAN (ANSA) – Precisando vencer para subir na tabela, a Roma controlou a partida contra o Genoa no Estádio Olímpico, na capital italiana, e conquistou nesta sexta-feira (17) uma vitória por 3 a 1.

Os giallorossi bateram os genoveses graças aos gols de Artem Dovbyk, Stephan El Shaarawy e Nicola Leali (contra). O rossoblù chegou a marcar um tento com Patrizio Masini, mas não foi o suficiente para impedir o revés na Série A.

Os comandados de Claudio Ranieri concluíram a 21ª rodada com 27 pontos e assumiram a nona colocação, mas poderão voltar para 10º em caso de vitória da Udinese em cima do Como.

O Genoa, que tem o francês Patrick Vieira na liderança, ocupa o 11º lugar, com 23 pontos, cinco de distância do Cagliari, que abre a zona do rebaixamento. (ANSA).