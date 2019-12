Roma vence fora de casa e Napoli perde em seus domínios no Campeonato Italiano

A Roma encostou em sua maior rival, a Lazio, terceira colocada do Campeonato Italiano, com a vitória por 3 a 1 sobre o Verona, fora de casa, neste domingo. Agora apenas dois pontos separam os clubes da capital da Itália na classificação da competição.

A vitória levou a Roma a 28 pontos, contra 30 da Lazio. A líder do campeonato é a Inter de Milão, que derrotou o SPAL e chegou a 37 pontos, um a mais do que a Juventus, campeã das últimas oito edições do torneio.

Aos 17 minutos do primeiro tempo, Justin Kluivert abriu o placar em Verona depois de receber um precioso lançamento de Pellegrini. O holandês dominou a bola no lado esquerdo da área e marcou com um chute bem colocado. Só que a alegria da Roma durou pouco, pois aos 21 Faraoni empatou o jogo com um gol de cabeça.

Aos 45 minutos da etapa inicial, a Roma voltou a liderar o placar com um gol de pênalti marcado por Perotti. Depois do intervalo, a equipe visitante flertou com o perigo durante muito tempo e só foi respirar aliviada nos acréscimos, quando o armênio Mkhitaryan marcou o terceiro gol dos romanos.

Se a Roma teve um domingo feliz, o mesmo não se pode dizer do Napoli. No meio da semana, a equipe comandada por Carlo Ancelotti obteve um ótimo resultado ao empatar com o Liverpool na Inglaterra, nas no Campeonato Italiano as coisas vão de mal a pior. O time completou seis rodadas seguidas sem vencer na competição ao perder em casa para o Bologna por 2 a 1.

Com 20 pontos, o Napoli é o oitavo colocado da competição nacional e está oito pontos atrás da zona de classificação para a Liga dos Campeões. Já o Bologna subiu para a 12.ª posição, com 16.

O espanhol Llorente colocou a equipe napolitana à frente no placar no primeiro tempo, mas o Bologna virou o jogo depois do intervalo com tentos de Skov Olsen e Sansone.