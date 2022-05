Roma vai enfrentar Feyenoord na final da Conference League

(Reuters) – Um gol de cabeça de Tammy Abraham no primeiro tempo classificou a Roma à final da primeira edição da Conference League, na qual os italianos enfrentarão o clube holandês Feyenoord, após duas semifinais apertadas nesta quinta-feira.





A Roma venceu o Leicester por 1 x 0, e por 2 x 1 no placar agregado, enquanto o Feyenoord segurou o Olympique Marseille fora de casa em um empate por 0 x 0 no sul da França e avançou com a vitória no jogo de ida por 3 x 2.

A final será disputada em Tirana, na Albânia, em 25 de maio, e o vencedor se classificará automaticamente à fase de grupos da Liga Europa 2022/23, a menos que tenha conseguido vaga à Liga dos Campeões da próxima temporada.

(Reportagem de Nick Said)