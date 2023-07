Roma tem previsão de calor recorde nesta terça

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/07/2023 - 9:42 Compartilhe

ROMA, 18 JUL (ANSA) – O calor levado à Itália pelo anticiclone africano Caronte ainda não atingiu o pico e, segundo a previsão, Roma deve registrar recorde de temperatura nesta terça (18), com até 43ºC.

Diante da previsão de mais calor, a cidade anunciou a implementação de pontos de apoio ao cidadão e distribuição de água para os visitantes do Coliseu.

O sul da região da Sardenha chegou a ter 44ºC na segunda (17), e 43 cidades das 377 da ilha tiveram temperaturas superiores a 40ºC.

A região está no centro da área atingida pelo anticiclone e, ainda na manhã desta terça, mesmo antes do meio-dia, cidades como Monte Arci e Cuglieri já tinham mais de 40ºC de temperatura.

Entre hoje e amanhã, os termômetros devem registrar entre 38 e 40ºC em cidades do centro-norte do país, como Pádua, Bolonha, Rovigo, Ferrara, Mântua, Pavia, Alessandria, Florença, Arezzo, Frosinone, Isernia e Campobasso.

Segundo o fundador do portal iLMeteo.it, Antonio Sanò, a alta de temperaturas vai começar a dar trégua a partir de quinta (20) e sexta-feira (21), mas apenas no norte do país, com previsão de tempestades na região dos Alpes.

No sul, o calor ainda vai aumentar até o fim da semana, com sensação de abafamento e termômetros registrando perto dos 30ºC mesmo entre o fim da tarde e o início da madrugada. (ANSA).

