Roma supera lanterna SPAL de virada e pula para o 4º lugar no Italiano

A Roma fez o seu dever de casa ao derrotar o lanterna SPAL neste domingo, de virada, por 3 a 1, em duelo da 16ª rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, a equipe da capital subiu para o quarto lugar, dentro da zona de classificação à próxima edição da Liga dos Campeões.

No entanto, ainda não é certo que a Roma, que tem 32 pontos, acabe a rodada na quarta colocação. Isso porque o Cagliari, quinto colocado, ainda entra em campo na rodada, nesta segunda-feira, para enfrentar a Lazio e retomará o posto caso vença a partida. O SPAL permanece afundado na última posição, com nove pontos.

A Roma foi muito superior ao SPAL no jogo, mas sofreu para construir o resultado em razão da má pontaria de seus homens de frente no primeiro tempo. Para piorar, saiu atrás do placar depois que Petagna marcou para os visitantes em cobrança de pênalti.

Na segunda etapa, os donos da casa colocaram o pé na forma e, sem forçar muito, conseguiram a virada. A pressão foi intensa, com 25 conclusões, sendo dez delas à meta do rival, e surtiu efeito. O gol de empate saiu dos pés do meia Pellegrini, aos oito minutos.

A partir daí, a Roma ampliou seu domínio e aproveitou a fragilidade do lanterna para passar à frente no placar. A virada veio aos 21 minutos, por meio do argentino Perotti. No final, aos 38, o armênio Mkhitaryan fez o terceiro e sacramentou o triunfo.