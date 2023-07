Roma será candidata a sede de órgão europeu antilavagem

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/07/2023 - 11:01 Compartilhe

ROMA, 4 JUL (ANSA) – O governo italiano escolheu a cidade de Roma para a candidatura a sede do novo órgão europeu contra a lavagem de dinheiro.

A capital superou a concorrência de Milão, Roma, Bari, Torino e Palermo, que também almejavam receber a nova autarquia.

A criação do órgão foi anunciada em julho de 2022 pelo Conselho Europeu, com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro e impedir ações de financiamento do terrorismo.

A candidatura da Itália foi definida em fevereiro passado, durante uma reunião entre o ministro da Economia, Giancarlo Giorgetti, com a comissária de Serviços Financeiros da União Europeia, Mairead McGuinness, em Bruxelas. (ANSA).

