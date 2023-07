Roma sediará cúpula sobre migração em 23 de julho, diz Meloni

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/07/2023 - 16:01 Compartilhe

TUNIS, 16 JUL (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, anunciou neste domingo (16), durante sua viagem à Tunísia, que a cidade de Roma sediará uma conferência internacional sobre migração no próximo dia 23 de julho.

A informação foi divulgada durante coletiva de imprensa após Meloni, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o premiê da Holanda, Mark Rutte, e o líder da Tunísia, Kais Saied, assinarem um memorando de entendimento baseado em cinco pilares, incluindo a crise migratória.

Segundo a premiê italiana, a cúpula no próximo domingo reunirá vários chefes de Estado e de governo mediterrâneos e contará com a presença de Saied. “Considero o início de um caminho que pode permitir uma parceria diferente do passado”, concluiu ela no final da reunião. (ANSA).

