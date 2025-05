Roma se prepara para visitas de líderes a túmulo de Francisco

ROMA, 16 MAI (ANSA) – As autoridades de Roma anunciaram nesta sexta-feira (16) que vão implementar medidas para garantir a segurança e organização de possíveis visitas de líderes mundiais ao túmulo do papa Francisco, neste fim de semana.

Entre este sábado (17) e domingo (18), a capital da Itália deve receber diversos representantes de governos do mundo inteiro para a celebração da missa de posse, ou entronização, do papa Leão XIV, eleito o 267º líder da Igreja Católica.

As informações foram divulgadas pelo chefe da província de Roma, Lamberto Giannini, no final do Comitê Provincial para a Ordem e a Segurança.

“Outro quadrante de grande compromisso nas próximas horas é o de Santa Maria Maggiore, porque temos notícias de que várias delegações estrangeiras que chegarão a Roma para participar da cerimônia de posse de Leão XIV vão querer prestar homenagem ao túmulo do papa Francisco”, afirmou ele.

Segundo Giannini, serão implementadas “medidas que possam garantir tanto o uso normal das ruas pelos cidadãos quanto a absoluta segurança para essas visitas” que serão realizadas.

Entre as medidas que serão adotadas na cidade italiana também estão a proibição de navegação no trecho do rio Tibre, a adoção de uma zona de exclusão aérea para segurança aérea e sistemas antidrones”. Tudo entrará em vigor amanhã à noite.

“Também haverá atiradores, mergulhadores e um grande deslocamento de forças no campo”, acrescentou.

De acordo com o comissário de polícia Roberto Massucci, todos estão em campo em uma lógica sistêmica na gestão deste fim de semana complicado, em que será importante manter o máximo nível de segurança tentando fazer com que este impacto seja o menos impossível na vida da cidade”. “Não é fácil, mas vamos trabalhar duro”, concluiu. (ANSA).