Roma reforçará dedetização contra ratos na região do Coliseu

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/08/2023 - 14:01 Compartilhe

ROMA, 26 AGO (ANSA) – A Prefeitura de Roma anunciou neste sábado (26) que vai reforçar as atividades de dedetização na zona do Coliseu, após vídeos que mostram ratos nos arredores do monumento terem viralizado nas redes sociais.

“A região do Coliseu não está entre as áreas com mais presença de ratos, mas os relatos dos últimos dias ativaram um protocolo de intervenção que continuará nos próximos dias”, disse o Departamento de Proteção Ambiental da capital italiana.

A dedetização englobará tanto as tocas situadas em áreas verdes adjacentes ao Parque Arqueológico do Coliseu quanto bueiros nas ruas e avenidas da área.

A presença de ratos em Roma é estimada em cerca de 7 milhões de exemplares, cerca de 2,5 por cada habitante. Os vídeos que circularam nas redes sociais mostram roedores entre papéis, garrafas de plástico e restos de comida na zona mais visitada por turistas da “cidade eterna”.

“O prefeito Roberto Gualtieri não sente vergonha?”, questionou o partido de direita Liga, afirmando que Roma “se reduziu a um lixão a céu aberto”.

Já o Parque Arqueológico do Coliseu informou que o problema diz respeito apenas a áreas externas ao monumento. “O parque faz sistematicamente ações de desratização. Seria fundamental que essa ação de combate a roedores fosse efetuada também na praça do Coliseu, que não é de competência do parque”, ressaltou.

(ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias