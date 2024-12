Roma receberá evento de alta moda da Dolce & Gabbana em 2025

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/12/2024 - 14:39 Para compartilhar:

MILÃO, 13 DEZ (ANSA) – Pela primeira vez, a cidade de Roma, capital da Itália, receberá, em julho de 2025, o Grande Tour da Dolce & Gabbana, com eventos de alta moda, alta alfaiataria e alta joalheria por diversas partes da cidade.

A grife italiana, cujo tour já passou por outras localidades do país que representam a beleza italiana, como Milão, Palermo, Nápoles e Veneza, escolheu a capital federal para apresentar um dos mais aguardados eventos da moda internacional, que acontecerá nos primeiros 15 dias de julho.

“Roma é um lugar do coração, uma cidade extraordinária que personifica o nosso amor pela Itália e pela sua história. Para artistas e profissionais criativos de todos os tempos, [Roma] sempre foi e será uma fonte infinita de inspiração”, afirmam Domenico Dolce e Stefano Gabbana, que confessaram estar “emocionados e honrados” com a oportunidade.

Os fundadores da marca ainda revelaram a ligação profunda entre a cultura e as tradições locais que querem transmitir com as coleções. “Poder apresentar nossas criações em Roma, com sua singularidade, a grandiosidade de seus monumentos e os recantos escondidos que contam uma história que tem as suas raízes na nossa identidade, representa para nós um grande sonho realizado”, afirmaram.

O prefeito romano, Roberto Gualtieri, agradeceu aos estilistas por realizar o evento na cidade.

“Quero agradecer a Domenico Dolce e Stefano Gabbana, por sua escolha, que nos deixou felizes e orgulhosos, confirmando uma tendência já consolidada que vê a capital [da Itália] mais uma vez sob os holofotes do mundo”, declarou Gualtieri.

A Secretaria de Grandes Eventos, Esportes, Turismo e Moda do município também demonstrou entusiasmo com a proposta.

“Será um evento internacional que quisemos muito em Roma.

Será a primeira vez que Dolce & Gabbana irá desfilar por aqui, o que só confirma como a cidade voltou a ser atrativa. Além disso, [o tour] será uma grande vitrine, que trará enormes investimentos econômicos”, disse em nota o secretário da pasta, Alessandro Onorato, que garantiu que o governo local colocou à disposição da marca “os melhores lugares” para a realização dos eventos. (ANSA).