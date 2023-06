Roma recebe pré-estreia mundial de novo filme de Tom Cruise

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/06/2023 - 10:50 Compartilhe

ROMA, 19 JUN (ANSA) – A cidade de Roma, na Itália, receberá nesta segunda-feira (19) a pré-estreia mundial do filme “Missão: Impossível – Acerto de Contas Parte 1”, o sétimo capítulo da saga com o ator Tom Cruise, mais uma vez no papel do agente Ethan Hunt.

O longa, gravado na Itália e em grande parte em Roma, será exibido durante as atividades do “Aspettando Alice – Premier and Talks”. A transmissão do filme, que tem quase três horas de duração, ocorrerá no Auditório da via della Conciliazione.

A exibição do filme dirigido pelo norte-americano Christopher McQuarrie será seguida por uma celebração no terraço Caffarelli dos Museus Capitolinos.

O novo longa da famosa saga estrelada por Cruise será lançada nos cinemas italianos em 12 de julho, um dia antes em relação ao Brasil. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias