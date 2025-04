Roma recebe a 1ª Conferência das Escolas Italianas no Exterior

ROMA, 14 ABR (ANSA) – Roma, capital da Itália, recebeu nesta segunda-feira (14) a abertura da 1ª Conferência de Escolas Italianas no Exterior – “Crescer em Italiano”, que contou com a participação de mais de 200 representantes de instituições de ensino ativas em outros países e do Sistema de Formação Italiana no Mundo (Sfim).

Durante a inauguração, o vice-ministro italiano das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional, Edmondo Cirielli, destacou como “as escolas italianas no exterior representam um instrumento chave para a diplomacia cultural na Itália”, ao recordar seu papel central “na promoção da língua, da cultura e dos valores italianos no mundo”.

A Conferência, dividida em três sessões temáticas, tem como foco o debate de temas prioritários, como a inovação no ensino, parcerias institucionais e valorização do sistema universitário italiano.

A iniciativa antecipa a 5ª edição dos Estados Gerais da Língua Italiana no Mundo, que será aberta pelo vice-premiê da Itália e ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, na próxima quarta-feira (16).

Os eventos desta semana integram ainda uma estratégia do governo para promover a língua italiana no mundo, tendo em vista a Conferência Internacional da Italofonia, prevista para o segundo semestre deste ano. (ANSA).