Roma recebe 1º seminário de políticas públicas Itália-Brasil

SÃO PAULO, 28 MAR (ANSA) – Está marcado para 3 de abril, em Roma, o primeiro seminário sobre políticas públicas organizado pelos grupos parlamentares de amizade Itália-Brasil, em meio às comemorações pelos 150 anos de imigração italiana no país sul-americano, com patrocínio da Embaixada brasileira.

Os trabalhos serão abertos com a saudação institucional do embaixador Renato Mosca, seguida de discursos introdutórios do deputado Fabio Porta (PD), presidente do Grupo de Amizade Itália-Brasil da União Interparlamentar Italiana, e do deputado federal Eros Biondini (PL), líder do Grupo de Amizade Brasil-Itália do Congresso brasileiro.

O evento prevê uma série de painéis temáticos: desde parcerias comerciais ao tema da violência contra as mulheres, passando por políticas sobre penas alternativas, com diversas intervenções de parlamentares, especialistas e gestores.

A iniciativa, diz Porta em uma nota, é “mais um passo significativo na colaboração entre a Itália e o Brasil no contexto parlamentar” e “evidencia um compromisso compartilhado de promover o diálogo construtivo sobre questões de interesse comum”. (ANSA).

