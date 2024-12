Roma reabre Fontana di Trevi com limite de acessos

ROMA, 22 DEZ (ANSA) – A Fontana di Trevi, uma das atrações mais visitadas de Roma, foi reaberta neste domingo (22) após a conclusão das obras de preservação do monumento do século 18, mas o retorno do ponto turístico foi marcado por uma limitação de visitantes.

Os trabalhos de limpeza da construção, realizados em virtude do Jubileu de 2025, durou três meses e custou por volta de 327 mil euros. O processo fez com que o tanque de água da histórica fonte romana fosse esvaziado, mas a Prefeitura instalou uma passarela e uma piscina para que os turistas seguissem lançando moedas e frequentando normalmente o local.

Após a água ter voltado a fluir na Fontana di Trevi, o acesso ao monumento agora será limitado a 400 visitantes por vez para evitar superlotação. Os visitantes não precisarão pagar ingresso por enquanto, embora a introdução de uma taxa não tenha sido descartada no futuro, segundo informações de Roberto Gualtieri, prefeito de Roma.

O acesso dos turistas será feito pela escadaria central, enquanto a saída ficará em um portão do lado da Via dei Crociferi. O horário de visitação será todos os dias das 9h às 21h (local) “A intervenção foi necessária e importante, tanto que agora podemos ver melhor as cores do mármore. No entanto, também foi uma oportunidade para inovar: a polêmica foi resolvida.

Experimentamos um modo mais civilizado que agora está fixado para a fonte. Esse número reavaliaremos futuramente caso for necessário”, disse Gualtieri.

O secretário de Cultura de Roma, Massimiliano Smeriglio, avaliou positivamente a experiência da passarela, pois “mostrou que é possível ordenar a utilização do monumento”. (ANSA).