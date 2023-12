Roma prevê boom de turismo no Natal e Ano Novo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/12/2023 - 19:01 Para compartilhar:

ROMA, 11 DEZ (ANSA) – Para o Natal, os hotéis de Roma preveem um aumento de 30% nas chegadas em relação ao ano passado, enquanto para o período de final de ano, o crescimento deve girar em torno de 20% em comparação com 2023, descontadas as reservas que serão feitas nos próximos dias e possíveis cancelamentos.

Essas são as primeiras previsões fornecidas pelo Ente Bilateral de Turismo do Lazio (Ebtl).

O Presidente da associação do setor Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, comentou a evolução do turismo na capital em 2023, destacando seus aspectos positivos, mas também apontando a persistência de alguns aspectos críticos decisivos.

“Em termos de números, só podemos ficar satisfeitos Roma fortaleceu sua atração turística graças ao compromisso da administração, e em particular do Departamento de Turismo, em oferecer um fluxo constante de novas oportunidades de visita com uma sucessão de eventos atrativos”, disse Roscioli.

“Além disso, as aberturas de novos e prestigiosos hotéis contribuem para elevar o nível global da oferta”, acrescentou.

O representante dos hotéis acrescentou que “devemos registrar a persistência de algumas sombras, como a derrota feia da candidatura à Expo 2030, um evento que teria contribuído para mudar o próprio rosto de Roma, bem como para criar uma indústria turística importante, se tivéssemos conseguido vencê-la”.

“Refiro-me não apenas ao aumento inesperado da taxa turística há alguns meses, que penalizou nossa capacidade recém-descoberta de competir internacionalmente e à regulamentação dos aluguéis de curta duração, cuja legislação demorou a chegar e, além disso, parece inspirar-se em uma abordagem muito tímida e permissiva para um fenômeno que contém situações muito graves de irregularidade fiscal e distorce de forma muito concreta a própria equidade do mercado”, concluiu. (ANSA).

