Roma mobilizará mais de 5 mil agentes em ‘posse’ de Leão XIV

ROMA, 9 MAI (ANSA) – O chefe da província de Roma, Lamberto Giannini, anunciou nesta sexta-feira (9) que reforçará a segurança da capital da Itália para a missa que marcará oficialmente o início do pontificado do papa Leão XIV, no próximo dia 18 de maio.

O esquema será semelhante ao adotado para o funeral do papa Francisco, cujo corpo foi sepultado no último dia 26 de abril, e deve contar com mais de 5 mil membros da força policial.

“Esperamos uma grande presença de fiéis para a cerimônia de entronização do pontífice, repetiremos as medidas de segurança para o funeral do papa Francisco”, declarou o italiano, no final do primeiro comitê provincial de ordem e segurança após a eleição de Robert Francis Prevost.

Segundo Giannini, “haverá mais de 5 mil membros da força policial envolvidos, o que contará com um número adequado de pessoal especializado para escolta e ordem pública, atiradores, mergulhadores, cobertura aérea da Força Aérea e atividades antidrones”.

Para o funeral de Francisco, as autoridades de Roma calcularam a presença de 250 mil fiéis na Praça São Pedro para reforçar a segurança do Vaticano. A expectativa de Giannini é de que a missa reúna uma quantidade semelhante de pessoas no dia 18 de maio.

“A máquina já começou, é um trabalho em andamento”, acrescentou o italiano.

O esquema de segurança que foi adotado por Roma incluiu a ativação de uma zona de exclusão aérea, enquanto a área ao redor da Praça São Pedro foi isolada com controles preventivos até mesmo no subsolo.

O efetivo também contou com atiradores de elite, esquadrões antibombas, unidades caninas de diversas forças policiais, o patrulhamento do rio Tibre e de suas margens e unidades nucleares, bacteriológicas, químicas e radiológicas do Corpo de Bombeiros.

Além disso, foram utilizados dispositivos antidrones e o acesso à Praça São Pedro foi permitido sujeito a postos de controle com detectores de metais. (ANSA).