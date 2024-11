Roma inaugura passarela sobre Fontana di Trevi

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/11/2024 - 14:50 Para compartilhar:

ROMA, 9 NOV (ANSA) – A cidade de Roma, na Itália, inaugurou neste sábado (9) uma passarela temporária sobre a Fontana di Trevi, um dos monumentos mais populares da capital do país e do mundo.

A estrutura, que será retirada somente em dezembro, quando as obras de preservação do monumento do século 18 acabarem, permite que os turistas consigam visualizar a Fontana di Trevi a partir de um ângulo diferenciado.

A passarela panorâmica tem autorização para receber cerca de 130 pessoas por vez, já a primeira que andou nela foi o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, durante a cerimônia de inauguração.

“Hoje foi inaugurada a passarela que permitirá uma vista única durante as obras de manutenção, importantes e necessárias para a conservação da fonte. Será um trabalho rápido, mas poder ver de perto as estátuas é verdadeiramente extraordinário, uma perspectiva única”, disse o político.

Gualtieri acrescentou que a experiência permitirá que a Prefeitura de Roma “experimente a gestão do fluxo” de pessoas na área, além disso, ele afirmou que os visitantes “não serão prejudicados por multidões excessivas”.

Turistas de diversas nacionalidades já utilizaram a passarela no decorrer do dia. Vale destacar que não é necessário pagar para acessar o espaço, mas o tradicional ato de lançar moedas está proibido durante a permanência na estrutura. As pessoas que quebrarem as regras serão “sancionadas”.

Para isso, a Prefeitura instalou recentemente uma piscina em frente da Fontana di Trevi para que os turistas consigam jogar moedas durante as obras de limpeza. Gualtieri revelou que mais de 10 mil euros (R$ 61,3 mil) foram arrecadados em uma semana.

(ANSA).