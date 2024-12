Roma goleia Parma e respira na tabela da Série A

ROMA, 22 DEZ (ANSA) – A Roma não tomou conhecimento do Parma e superou o adversário por 5 a 0 no Estádio Olímpico, na capital italiana, pela 17ª rodada da Série A.

Os giallorossi aliviaram um pouco a instável temporada com um importante e imponente triunfo em cima de um rival que luta contra a zona do rebaixamento.

O massacre romano foi conduzido graças aos gols de Paulo Dybala, que balançou as redes duas vezes, Alexis Saelemaekers, Leandro Paredes e Artem Dovbyk.

A equipe liderada por Claudio Ranieri chegou aos 19 pontos e respirou na tabela do Campeonato Italiano, mas ocupa a modesta 11ª posição. O Parma, por sua vez, perdeu seu terceiro duelo consecutivo e está em 16º, com 15, apenas um de distância da zona do rebaixamento. (ANSA).