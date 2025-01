Roma enfrentará Porto nos playoffs da Liga Europa

ROMA, 31 JAN (ANSA) – A Roma enfrentará o Porto nos playoffs da Liga Europa, conforme sorteio realizado pela Uefa nesta sexta-feira (31) em Nyon, na Suíça.

Após fechar a primeira fase em 15º lugar, com 12 pontos, o clube giallorosso terá pela frente um dos adversários mais tradicionais ainda vivos na competição, porém que teve uma campanha pior, em 18º, com 11 pontos.

Os outros confrontos dos playoffs serão entre FC Twente (23º na primeira fase) x Bodo/Glimt (9º); Fenerbahçe (24º) x Anderlecht (10º); Union Saint-Gilloise (21º) x Ajax (12º); Paok (22º) x FCSB (11º); AZ Alkmaar (19º) x Galatasaray (14º); Midtjylland (20º) x Real Sociedad (13º); e Ferencváros (17º) x Viktoria Plzen (16º).

Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Lyon, Olympiacos e Rangers, os oito primeiros colocados na primeira fase, já estão garantidos nas oitavas de final.

As partidas de ida estão marcadas para 13 de fevereiro, e as de volta, para o dia 20 do mesmo mês. (ANSA).