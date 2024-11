Roma empata com USG e se complica na Liga Europa

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/11/2024 - 17:26 Para compartilhar:

ROMA, 7 NOV (ANSA) – Em um jogo marcado por erros de goleiros, a Roma empatou por 1 a 1 nesta quinta-feira (7) com o Union Saint-Gilloise (USG), da Bélgica, e se complicou na luta para avançar diretamente às oitavas de final da Liga Europa.

Todos os gols anotados no estádio Rei Baudouin, em Bruxelas, saíram no segundo tempo. Os giallorossi abriram o placar com Gianluca Mancini, que aproveitou a falha do sistema defensivo do adversário para balançar as redes belgas.

Cerca de 15 minutos depois de inaugurar o placar, os romanos viram Kevin Mac Allister anotar um gol após aproveitar um equívoco de Mile Svilar em uma jogada de escanteio.

Faltando quatro rodadas para o fim da fase de liga da Europa League, a Roma chegou aos cinco pontos e está a dois de distância do Ajax, que abre a zona dos oito primeiros, com sete, e ainda vai entrar em campo. O USG, por sua vez, é apenas o 30º, somando dois pontos.

O resultado coloca ainda mais pressão em cima de Ivan Juric, pois os desempenhos da Roma na Liga Europa não são satisfatórios. Além disso, o novo tropeço veio acompanhado das duas derrotas nas últimas três rodadas da Série A. (ANSA).