Roma embarca na tendência dos bares em ‘rooftops’

ROMA, 21 JUL (ANSA) – Inaugurações com vistas de tirar o fôlego têm sido o destaque da temporada turística em Roma: cada vez mais empreendimentos têm investido em atrair visitantes com novos bares em “rostos”.

A capital italiana se une a outros grandes destinos turísticos mundiais, como Barcelona, Cannes, Porto, Istambul, Lisboa, Nova York e Marrakesh na tendência dos terraços.

A particularidade é a oferta do aperitivo italiano, uma “instituição” do país que inclui comidinhas como cortesia para beliscar com o drink no happy hour.

A maioria deles fica em hotéis: um dos destaques é o do sétimo andar do Le Méridien Visconti Rome, o “Paparazzo Bar & Rooftop”, inspirado na cultura, moda e design dos anos 1960 e definido pelos responsáveis como “easy chic” – elegante, mas informal.

Há também os rooftops em edificações históricas, como o da Fondazione Rhinoceros, em um prédio do século 17, com dois terraços e uma torre compondo o “Rhinocero Le Restau & RoofBar”, que, além do projeto de gastronomia e mixologia, também tem a decoração inspirada nas terras dos rinocerontes ameaçados de extinção.

Um terraço que foi reestruturado recentemente foi o do Palazzo Montemartini, do Radisson Collection Hotel, agora com música ao vivo diariamente e o pôr do sol visível em toda a extensão do local.

No “Al Mùn – Rooftop Cocktail Bar”, do hotel DoubleTree by Hilton Rome Monti, a vista panorâmica se une às tapas gourmet, aos drinks autorais e até à oferta de aulas magnas de mixologia.

A “Terrazza Les Ètoiles”, do hotel Atlante Star, tem vista em 360º da capital italiana, com a cúpula da Basílica de São Pedro em destaque e um cardápio elaborado por chefs, bartenders e mixologistas residentes.

Já no rooftop do 47 Boutique Hotel o cardápio é focado em opções com gim, e os drinks incluem seis opções de finger food para acompanhar, servidos bem na hora do pôr do sol.

Já no “Charlie’s”, do InterContinental Rome Ambasciatori Palace, a inspiração é na cidade de Nova York, com o fim de tarde embalado por sets de DJs: a ideia do fundador ítalo-americano John Meadow era criar uma atmosfera que unisse a audácia dos Estados Unidos com a “Grande Beleza” romana. (ANSA).

