Roma e Sampdoria ficam no 0 a 0 em Gênova; Cagliari bate o SPAL e sobe na tabela

Atuando fora de casa contra o lanterna do Campeonato Italiano, a Roma não saiu de um empate em 0 a 0 com a Sampdoria, neste domingo, e deixou escapar a chance de encostar no grupo dos quatro primeiros colocados. Já o Cagliari aproveitou o tropeço da equipe da capital vencendo o SPAL por 2 a 0 e passando à frente na tabela.

O segundo empate seguido dos romanos deixa o time com 13 pontos à altura da oitava rodada. Já o clube da Sardenha chega a seu sexto jogo sem perder e pula para 14 pontos, mantendo-se no grupo dos primeiros colocados na classificação.

Já a Sampdoria, última colocada com apenas três pontos, e SPAL, que tem seis, lutam para não terminar a temporada entre os três rebaixados previstos pelo regulamento da elite do futebol italiano.

No Estádio Luigi Ferraris, a ausência de movimentação no placar refletiu bem o que foi o duelo entre genoveses e romanos. No fim, a expulsão de Justin Kluivert ao tomar o segundo amarelo na Roma ainda causou um certo predomínio dos anfitriões, mas sem ações ofensivas mais contundentes.

Em Cagliari, o brasileiro João Pedro – ex-Santos – foi escalado no ataque ao lado de Giovanni Simeone, filho de Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid. Mas foi o meia Radja Nainggolan e lateral direito Paolo Farago, com um gol em cada tempo, que deram o quarto triunfo à equipe da casa na competição.

Outra partida da manhã deste domingo que acabou com triunfo dos anfitriões foi o duelo entre Udinese e Torino, em Údine. Stefano Okaka anotou o único gol da partida, que deu os três pontos à equipe do zagueiro brasileiro Samir, ex-Flamengo.