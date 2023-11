Roma e Rio compartilham conexões entre arte, cultura e esporte

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/11/2023 - 17:01 Para compartilhar:

ROMA, 7 NOV (ANSA) – Por Alfonso Abagnale – Explorar as interações entre Roma e Rio de Janeiro, duas metrópoles que têm desde sempre pontos em comum, assim como os respectivos países, Itália e Brasil.

É este o fio condutor da exposição fotográfica “O mapa das conexões: Roma e Rio de Janeiro entre história, cultura e grandes paixões”, instalada e apresentada na Embaixada do Brasil em Roma.

A exposição nascida da colaboração entre ITA Airways e a agência ANSA coloca em evidência as interconexões culturais, artísticas e esportivas entre as duas cidades.

A mostra quer comemorar o novo voo direto Roma Fiumicino – Rio de Janeiro inaugurado no último dia 30 de outubro.

A exposição também está em cartaz no Rio de Janeiro, no Consulado Geral da Itália.

“Ita Airways tem o orgulho de inaugurar o novo destino no Rio de Janeiro, que fortalecerá as conexões com um país historicamente ligado à Itália, garantindo a mobilidade de milhões de pessoas pertencentes à comunidade italiana no Brasil e todos aqueles que desejam visitar as belezas do Rio a partir do nosso país”, disse a diretora comercial da ITA, Emiliana Limosani, em seu discurso, destacando que “a abertura desta rota vai além da simples inauguração de um voo, mas é uma operação em apoio ao sistema do país, para o crescimento do turismo, da cultura e da economia em nosso país”.

E com esta exposição, além disso, a Ita Airways “reafirma seu compromisso com o mundo da cultura”, acrescentou Limosani.

O anfitrião, o embaixador brasileiro, Renato Mosca, saudou com “particular apreço” a retomada da rota Roma-Rio, observando que isso ocorre “a poucos meses do 150º aniversário da imigração italiana” no Brasil, que será celebrado em 2024. “O Brasil é o primeiro país do mundo em número de descendentes italianos, com cerca de 35 milhões”, afirmou.

“A emigração foi uma solução e um recurso para o Brasil; os italianos desempenharam um papel fundamental na industrialização do Brasil após a Primeira Guerra Mundial. O Brasil fala português, mas tem uma alma italiana”, destacou o embaixador, lembrando que a Itália é o quarto parceiro comercial do Brasil na Europa, com um comércio bilateral de 10 bilhões de dólares por ano.

O Rio é o terceiro novo destino intercontinental inaugurado este ano pela ITA e a segunda rota direta com o Brasil, depois de São Paulo, e a terceira conexão direta com a América do Sul, onde, desde o verão de 2022, a companhia opera voos diários diretos de Roma para Buenos Aires.

“Com este novo voo, a Ita Airways oferecerá uma média de 21 frequências semanais entre o Brasil e a Itália, sendo 14 para São Paulo e 7 para o Rio de Janeiro, totalizando 42 voos semanais”, afirmou o vice-presidente de vendas nacionais da ITA Airways, Tommaso Fumelli, em seu discurso.

E ao apresentar alguns dados, Fumelli explicou que de janeiro até agora, a Ita transportou mais de 11 milhões de passageiros, um aumento de 55% em relação ao mesmo período de 2022, com um aumento na receita de passageiros de 83% em relação aos primeiros nove meses do ano passado. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias