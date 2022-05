Roma e Feyenoord jogarão a primeira final da Liga Conferência

A primeira final da Liga Conferência na história será disputada no dia 25 de maio, em Tirana (Albânia), entre Roma e Feyenoord, que nesta quinta-feira garantiram classificação nos jogos de volta das semifinais.





O Feyenord, que tinha vencido o Olympique de Marselha no primeiro jogo por 3 a 2, segurou hoje um empate em 0 a 0 para carimbar seu passaporte para a final. Já a Roma venceu o Leicester em casa por 1 a 0, depois do empate em 1 a 1 na partida de ida, na Inglaterra.

Para o time italiano, bastou o gol de Tammy Abraham aos 11 minutos de jogo para garantir sua presença na final da Albânia.

O técnico da Roma, o português José Mourinho, tentará acrescentar este novo título à sua galeria de conquistas, que já tem duas Ligas dos Campeões (2004 e 2010) e duas Ligas Europa (2003 e 2017).

“A conexão entre nossos torcedores e a equipe no estádio garantiu a nossa vitória”, disse Mourinho à Sky Sport Itália.

No estádio Olímpico da capital italiana, os torcedores das duas equipes tiveram um momento de união, para aplaudir o treinador Claudio Ranieri, muito querido em ambos os clube e que estava presente para assistir ao confronto.

Na outra semifinal, o Feyenoord conseguiu sua vaga na final e tentará seu quarto título em competições europeias, depois de ter sido campeão em 1970 da Copa da Europa – atual Liga dos Campeões – e duas vezes da Copa da Uefa – atual Liga Europa -, em 1974 e 2002.

O time holandês resistiu à pressão do Olympique de Marselha no Vélodrome e fez valer a vantagem adquirida no jogo de ida, enquanto os franceses não conseguiram fazer o gol que levaria o confronto para a prorrogação.

“O time fez tudo o que pôde. Não conseguimos, mas não nos redemos”, destacou o técnico do Olympique, o argentino Jorge Sampaoli.

— Resultados das semifinais da Liga Conferência:

– Jogos de volta (quinta-feira):

Roma – Leicester 1 – 0 (ida: 1-1)

Gol:

Roma: Abraham

Olympique de Marselha – Feyenoord 0 – 0 (ida: 2-3)

bur/jr/dr/cb