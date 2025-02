Roma e Eintracht Frankfurt sofrem punições da Uefa por comportamento hostil de torcedores

A Roma e o Eintracht Frankfurt foram alvos de punições por parte da Uefa em função do comportamento “inadequado” de seus torcedores em um jogo válido pela Liga Europa.

A equipe italiana foi acusada por perturbação da multidão e também de outros incidentes com torcedores rivais na vitória por 2 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt, na rodada final dos jogos da fase de classificação da competição.

Dois setores da parte norte do estádio Olímpico da Roma agora devem ser interditados para a partida diante do Porto, que está marcada para acontecer no dia 20 de fevereiro, pelo compromisso de volta dos playoffs das oitavas de final.

Durante o intervalo houve confrontos e ainda a utilização de fogos de artifícios nas arquibancadas e o jogo chegou a ter uma breve paralisação. A polícia entrou em ação e conseguiu controlar a situação para que o duelo fosse reiniciado.

Os juízes disciplinares da entidade que comanda o futebol da Europa impuseram uma multa de 30 mil euros (pouco mais de R$ 180 mil) à Roma. O clube alemão não escapou do rigor das medidas e também foi sancionado com uma punição de 25 mil euros (algo em torno de R$ 151 mil).

Em um caso separado, a Uefa multou o Twente também por problemas provocados pelos seus torcedores. O clube holandês recebeu uma multa de 35 mil euros (pouco mais de R$ 211 mil) e fechamento de parte de sua arena.