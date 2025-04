Roma é destino italiano favorito dos europeus para passar Páscoa

ROMA, 15 ABR (ANSA) – Uma análise realizada pelo metapesquisador Jetcost apontou que Roma foi a cidade italiana mais procurada por turistas estrangeiros para passar a Páscoa.

O levantamento da empresa ainda mostrou que a capital da Itália foi o destino mais buscado por franceses, espanhóis, holandeses e portugueses.

Entre as preferências dos turistas estrangeiros que usaram os serviços do buscador, Roma foi seguida pelas cidades de Nápoles, Milão e Bolonha. Em comparação com o ano anterior, as pesquisas por voos e hotéis em território italiano aumentaram 5% e 8%, respectivamente.

O Jetcost ainda apontou que o Belpaese foi amplamente escolhido pelos viajantes europeus por sua oferta cultural, paisagens, tradições e, acima de tudo, rica culinária e hospitalidade.

Invertendo a situação, entre os italianos que desejam passar as férias da Páscoa no exterior, os destinos mais populares foram Paris, Barcelona, Londres, Valência e Praga. (ANSA).