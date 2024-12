Roma derrota Braga e sobe na tabela da Liga Europa

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/12/2024 - 17:26 Para compartilhar:

ROMA, 12 DEZ (ANSA) – A Roma dominou nesta quinta-feira (12) o Braga no Estádio Olímpico, na Itália, e derrotou o oponente português por 3 a 0 em duelo válido pela sexta rodada da Liga Europa.

Os giallorossi, treinados pelo veterano Claudio Ranieri, somaram mais três pontos no torneio graças aos gols de Lorenzo Pellegrini, Saud Abdulhamid e Mario Hermoso.

O capitão romano, inclusive, deu um forte abraço no comandante giallorosso após abrir o placar no Olímpico, pois Ranieri o protegeu no decorrer da semana de diversas críticas dos torcedores do clube.

O placar poderia ter sido mais elástico, pois a Roma jogou quase o segundo tempo inteiro com um jogador a mais em campo, mas apenas três dos mais de 30 chutes balançaram as redes.

Com o triunfo, a Roma chegou aos nove pontos e ocupa a 12ª colocação, tendo ainda chances de chegar entre os oito primeiros da tabela. O Braga, por sua vez, está em 23º, somando sete, e corre riscos de cair ainda mais na classificação.

O próximo compromisso romano na Europa League será só em 23 de janeiro, na Holanda, contra o AZ Alkmaar. No mesmo dia, o Braga visitará o Royale Union Saint-Gilloise, da Bélgica.

