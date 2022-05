Roma convida para final da Liga Conferência torcedores presentes em goleada para Bodo/Glimt

A Roma convidará para a final da Liga Conferência, no dia 25 de maio, contra o Feyenoord, em Tirana (Albânia), os 166 torcedores que viajaram à Noruega em outubro e viram a goleada sofrida para o Bodo/Glimt por 6 a 1 na fase de grupos.





“O clube decidiu agradecer aos 166 presentes no jogo de 21 de outubro no setor de visitantes do estádio Aspmyra de Bodo, garantindo-lhes de forma gratuita um ingresso para a final”, anunciou a Roma em seu site, horas depois de garantir sua classificação ontem ao derrotar o Leicester da Inglaterra.

A lista de torcedores foi estabelecida a partir dos dados de vendas cedidos pelo clube norueguês.

O treinador da Roma, José Mourinho, reconheceu que aquela foi uma de suas piores noites em competições europeias. Mas meses depois, sua equipe conseguiu a revanche eliminado o Bodo/Glimt nas quartas de final com duas vitórias (1-2, 4-0).

Dada a reduzida capacidade da National Arena de Tirana (21.690 pessoas, segundo a Uefa), serão poucos os torcedores romanistas que poderão contar com um ingresso para a final.

A Roma, cujo último título é o da Copa da Itália de 2008, tem a chance de levantar seu primeiro troféu organizado pela Uefa.

A única conquista internacional do clube italiano foi a Copa das Feiras de 1961, torneio precursor da Copa da Uefa/Liga Europa.

