Roma controla incêndio em aterro e evita ‘desastre ambiental’

ROMA, 16 JUN (ANSA) – Os bombeiros de Roma controlaram o incêndio que atingiu um aterro sanitário na noite da última quarta-feira (15), evitando um desastre ambiental na capital italiana.

Cerca de 60 bombeiros trabalharam durante toda a madrugada desta quinta (16) para conter as chamas antes que elas se espalhassem para fora do perímetro do local.





No entanto, ainda serão necessários alguns dias para extinguir completamente o fogo, que atingiu dois galpões de armazenamento e tratamento de resíduos.

“Felizmente, graças ao trabalho extraordinário dos bombeiros, o incêndio está sob controle. Estamos completando as operações para a extinção do fogo, mas é possível dizer que foi evitado um verdadeiro desastre ambiental”, afirmou o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, após uma visita ao aterro sanitário de Malagrotta.

A prefeitura determinou o fechamento de escolas em um raio de 6 quilômetros a partir do local do incêndio por pelo menos 48 horas e proibiu o consumo de alimentos de origem animal e vegetal produzidos nessa mesma área.

Além disso, as autoridades vão monitorar a qualidade do ar nos arredores do aterro, e o Ministério Público abriu um inquérito por incêndio culposo, quando não há a intenção de cometer o crime.

A cidade de Roma sofre com deficiências crônicas na gestão de lixo e foi governada por diversas vertentes políticas nas últimas décadas, sem que nenhuma delas conseguisse resolver o problema. O temor da prefeitura e da população é de que o incêndio no aterro de Malagrotta piore a situação. (ANSA).