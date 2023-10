Roma bate Frosinone e volta a vencer no Italiano; Juventus empata

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/10/2023 - 18:33 Compartilhe

Depois de dois jogos sem vencer, a Roma se reencontrou com a vitória ao derrotar o Frosinone (10º) por 2 a 0 neste domingo, pela 7ª rodada do Campeonato Italiano, que também teve o empate sem gols entre Atalanta e Juventus.

Os gols do jogo no estádio Olímpico da capital foram marcados pelo belga Romelu Lukaku (21′) e por Lorenzo Pellegrini (83′), ambos com assistência do argentino Paulo Dybala.

O resultado permite aos ‘giallorossi’ encerrar uma sequência negativa, depois do empate em 1 a 1 com o Torino e a derrota amarga para o Genoa por 4 a 1.

Mesmo com a vitória, o time do técnico José Mourinho se mantém na parte de baixo da tabela, agora na 12ª posição, com 8 pontos.

A Roma pode continuar sua ascensão na próxima rodada, com um confronto teoricamente mais fácil contra o lanterna Cagliari, na semana que vem.

Mais cedo, Juventus (4ª) empatou em 0 a 0 em sua visita à Atalanta (5ª), um resultado que afastou o time de Turim dos primeiros colocados na tabela de classificação.

A líder é a Inter de Milão, que no sábado goleou a Salernitana (18ª) por 4 a 0, com quatro gols do argentino Lautaro Martínez.

Por sua vez, o Milan, que bateu a Lazio (15ª) por 2 a 0, é o segundo colocado, com os mesmos 18 pontos da Inter, mas em desvantagem no critério de saldo de gols.

Atual campeão, o Napoli goleou o Lecce (7º) por 4 a 0 e subiu para a terceira colocação com 14 pontos, mesma pontuação alcançada pela Juventus com o empate em Bérgamo.

Sem o poder de fogo do artilheiro Dusan Vlahovic, fora por problemas nas costas, e do polonês Arkadiusz Milik, a ‘Velha Senhora’ foi discreta ofensivamente na partida.

“Fizemos um bom jogo contra uma grande equipe como a Juventus. É o tipo de resultado que te dá confiança”, analisou o técnico da Atalanta, Gian Piero Gasperini.

A ‘Juve’, que já vinha sendo criticada pela torcida antes deste empate, terá que esperar para que os ânimos se acalmem.

A equipe somou apenas quatro pontos nos últimos três jogos fora de casa e não tem como desculpa o calendário apertado, já que não participa de nenhuma das competições europeias nesta temporada.

“Estou feliz com a atuação da equipe, principalmente nos primeiros 60 minutos. Poderíamos ter jogado melhor, mas esta Atalanta é uma grande Equipe”, explicou o técnico Massimiliano Allegri em entrevista à plataforma DAZN.

Entre os demais jogos deste domingo, destaque para a atuação de Riccardo Orsolini, com um hat-trick na vitória do Bologna (8º) sobre o Empoli (19º) por 3 a 0.

Já a Udinese (17ª) empatou em 2 a 2 o Genoa (13º), deixando a vitória escapar nos acréscimos por um gol contra do jogador uruguaio Alan Matturro (90’+1).

— Jogos da 7ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:





– Sábado:

Lecce – Napoli 0 – 4

Milan – Lazio 2 – 0

Salernitana – Inter 0 – 4

– Domingo:

Bologna – Empoli 3 – 0

Udinese – Genoa 2 – 2

Atalanta – Juventus 0 – 0

Roma – Frosinone 2 – 0

– Segunda-feira:

(13h30) Torino – Hellas Verona

Sassuolo – Monza





(15h45) Fiorentina – Cagliari

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 18 7 6 0 1 19 3 16

2. Milan 18 7 6 0 1 15 8 7

3. Napoli 14 7 4 2 1 16 6 10

4. Juventus 14 7 4 2 1 12 6 6

5. Atalanta 13 7 4 1 2 11 5 6

6. Fiorentina 11 6 3 2 1 12 10 2

7. Lecce 11 7 3 2 2 8 9 -1

8. Bologna 10 7 2 4 1 6 4 2

9. Sassuolo 9 6 3 0 3 11 12 -1

10. Frosinone 9 7 2 3 2 9 10 -1

11. Torino 8 6 2 2 2 6 7 -1

12. Roma 8 7 2 2 3 15 11 4

13. Genoa 8 7 2 2 3 10 11 -1

14. Hellas Verona 7 6 2 1 3 4 6 -2

15. Lazio 7 7 2 1 4 7 10 -3

16. Monza 6 6 1 3 2 4 7 -3

17. Udinese 4 7 0 4 3 4 12 -8

18. Salernitana 3 7 0 3 4 4 14 -10

19. Empoli 3 7 1 0 6 1 16 -15

20. Cagliari 2 6 0 2 4 2 9 -7

