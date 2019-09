Roma bane torcedor que fez insultos racistas a brasileiro

ROMA, 26 SET (ANSA) – A Roma anunciou nesta quinta-feira (26) ter banido para sempre dos seus jogos um torcedor que fez insultos racistas ao brasileiro Juan Jesus no Instagram.

A medida mostra uma resposta do clube da capital para combater novos episódios de agressões raciais contra jogadores nos estádios e nas redes sociais.

Através de uma mensagem no Instagram, o torcedor da Roma insultou o atleta brasileiro ao chamá-lo de “macaco maldito” e afirmou que Juan Jesus “parece melhor no zoológico”.

“O dono desta conta do Instagram enviou insultos racistas repugnantes a Juan Jesus, por meio de uma mensagem direta.

Denunciamos a conta à Polícia e ao Instagram. A pessoa responsável será mantida por toda a vida dos jogos da Roma”, escreveu o clube.

O início da atual edição do Campeonato Italiano está sendo manchado por conta de episódios de agressões raciais. Os jogadores Romelu Lukaku, Franck Kessié e Dalbert já foram vítimas de insultos nos estádios, mas ninguém foi punido pelos atos.

O presidente do Comitê Olímpico Nacional Italiano (Coni), Giovanni Malagò, disse nesta quarta-feira (25) que cavar um pênalti é pior do que os cânticos racistas.

No entanto, os torcedores do Everton, atual time do italiano Moise Kean, que foi alvo de insultos racistas quando jogava pela Juventus, confeccionou um bandeirão com o rosto do jogador e uma mensagem em italiano contra o racismo.(ANSA)