Roma arranca empate por 3 a 3 com Milan no Campeonato Italiano

MILÃO, 26 OUT (ANSA) – Em uma partida eletrizante, a Roma empatou em 3 a 3 com o Milan nesta segunda-feira (26), no San Siro, na partida válida pela quinta rodada do Campeonato Italiano.

O time de Milão ficou três vezes na frente do placar, mas cedeu o empate também por três vezes.

O Milan abriu o placar com menos de 2 minutos do primeiro tempo.

Após lançamento de Rafael Leão, Ibrahimovic empurrou para o fundo do gol. A Roma, no entanto, conseguiu o empate ao 13, com Dzeko, depois de uma falha do goleiro Tatarusanu.

Na volta do intervalo, o Milan repetiu o feito da primeira etapa e ampliou com um gol de Saelemaekers, com apenas 1 minuto de jogo. Já aos 23, a arbitragem marcou um pênalti de Bennacer em Pedro e a Roma deixou tudo igual, com Veretout.

Menos de 10 minutos depois, Çalhanoglu caiu dentro da área após disputa com Mancini e o árbitro marcou uma penalidade.

Ibrahimovic bateu e marcou seu segundo gol na partida e o terceiro do time de Milão.

A equipe da capital, no entanto, não se abateu e novamente foi buscar o empate. Aos 38 da etapa final, o zagueiro Kumbulla deixou o placar igual.

Com o resultado, o Milan deixa de ter 100% de aproveitamento, mas ainda continua na liderança, com 13 pontos. A Roma, por sua vez, aparece na 9ª posição, com 8 pontos.

Na próxima rodada do campeonato, no fim de semana que vem, a Roma recebe a Fiorentina, enquanto que o Milan visita a Udinese.

Antes disso, porém, os dois times disputam a Liga Europa, na quinta-feira (29).

Artilharia – Com os dois gols marcados na partida, Ibrahimovic assumiu a liderança da artilharia do Campeonato Italiano, chegando a seis gols na competição. Ao todo, o sueco já balou a rede por sete vezes em cinco jogos disputados nesta temporada. (ANSA)

