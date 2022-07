Roma anuncia contratação do argentino Paulo Dybala

ROMA, 20 JUL (ANSA) – A Roma anunciou nesta quarta-feira (20) a contratação do meia-atacante Paulo Dybala, que estava sem clube desde que deixou a Juventus.







O jogador de 28 anos de idade, que era um dos principais destaques da Velha Senhora, assinou um contrato válido pelas próximas três temporadas. Além disso, existe a opção de o vínculo ser estendido por mais um ano.

Dybala será um dos grandes nomes do elenco giallorosso, mas não herdará a lendária camisa número 10 da Roma, que foi utilizada por muitos anos pelo ex-jogador Francesco Totti. O craque argentino optou em usar a 21.

A “Joya”, como Dybala é apelidado, receberá pelo menos seis milhões de euros líquidos por temporada, dos quais 4,5 milhões são fixos e 1,5 milhão estão vinculados a bônus.

“Estou me juntando a uma equipe em crescimento, com um clube que continua a lançar bases cada vez mais sólidas para o futuro e que tem um treinador, José Mourinho, com quem é um privilégio poder trabalhar”, declarou o atleta.

Dybala também destacou a determinação que a Roma teve para conseguir contratá-lo, um fato que chamou sua atenção. Além disso, Mourinho e Tiago Pinto, um dos diretores do clube da capital, também tiveram um papel importante na chegada do sul-americano.

“Os dias que me levaram a aceitar essa contratação foram uma combinação de muitas emoções: a determinação e velocidade com que a Roma mostrou que me queria fizeram a diferença”, confirmou a “Joya”.

O meia-atacante está em Portugal para participar dos próximos compromissos de pré-temporada dos giallorossi. Na última terça-feira (19), o atleta assistiu ao amistoso entre Roma e Sporting CP, em Algarve, que terminou 3 a 2 para o clube lusitano.

Revelado pelo Instituto, da Argentina, Dybala desembarcou em território italiano em 2012, quando assinou com o Palermo. O argentino se destacou na Sicília e foi adquirido pela Juventus três anos mais tarde. Em Turim, a “Joya” disputou 293 partidas e marcou 115 gols, tendo conquistado 12 troféus.

Atual campeã da Conference League, a Roma tenta dar um salto de qualidade e a contratação de Dybala deixou clara as ambições do time italiano. A permanência de Mourinho também foi importante para o clube seguir sonhando em voltar a vencer títulos no cenário nacional. (ANSA).