Roma anuncia contratação de ex-jogador de PSG e Liverpool

Após anunciar a contratação de Paulo Dybala, a Roma seguiu firme em busca de novos jogadores e fechou com mais um reforço. Trata-se de Gini Wijnaldum, ex-jogador do Liverpool e Paris Saint Germain. A transação foi anunciada de maneira oficial nesta sexta-feira.



O meia holandês chega por empréstimo à equipe da capital italiana. O atleta ainda tem contrato com o PSG até julho de 2024, ou seja, ainda deve retornar ao clube francês após estadia na Roma. Wijnaldum chega para ser titular no projeto de José Mourinho.

A negociação aconteceu justamente por conta do baixo desempenho do holandês no PSG. Ele chegou com enorme expectativa após ser campeão da Liga dos Campeões com o Liverpool, mas não vingou e disputou apenas 38 jogos.

Além da busca pelo melhor futebol, Gini Wijnaldum chega em Roma com um objetivo traçado: conquistar uma vaga entre os 26 da Holanda para a Copa do Mundo do Catar. Além do holandês, a equipe comandada por Mourinho fechou outras quatro contratações: Mile Svilar, Nemanja Matic, Zeki Celik e Paulo Dybala,