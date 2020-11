Rolou ou não? Amigo de famosos fala sobre polêmico ‘Surubão de Noronha’

O ‘Surubão de Noronha’ ficou bastante conhecido em 2019, quando uma fonte anônima revelou que artistas da Globo iam para Fernando de Noronha para fazer suruba. O Splash, do UOL, tentou desvendar um pouco mais da polêmica história.

O empresário Tuca Noronha, morador da ilha, conversou com a reportagem do UOL e falou sobre, sendo bem direto: “Suruba acontece em qualquer lugar do Brasil. Se tem em Noronha, eu não participei. Infelizmente”.

Tuca diz também que Noronha tem uma energia diferente e acredita que a liberdade dos famosos ajuda a explicar a origem dessa lenda, pelo menos. Essa energia também explica sobre o lema “Noronhe-se”, meme que foi popularizando principalmente por Bruna Marquezine.

“É daí que vêm essas brincadeiras com Noronha, por causa dessa liberdade. De repente você está numa festa, abraça um, beija outro… É uma coisa afetiva. As pessoas veem os artistas fazendo isso e já criam aquele imaginário, essa parada de surubão”, disse o empresário.

Por fim, ainda na entrevista, Tuca comenta sobre o seu papel no arquipélago. Além de morador, ele também é o apresentador do reality ‘Coração de Noronha’, que será exibido a partir deste domingo (8), na Band.

“Tenho um papel de anfitrião. É um ciclo de 20 anos, que meu pai já fazia. Conheço todo mundo que já pisou em Fernando de Noronha com raras exceções. Soube que o Gusttavo Lima foi para lá agora chorar as mágoas [da separação], mas eu não estava ilha”, contou.

Veja também