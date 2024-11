‘Rolex de Payne sumiu horas antes de sua morte’, afirma MP

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/11/2024 - 16:50 Para compartilhar:

BUENOS AIRES, 11 NOV (ANSA) – O Ministério Público de Buenos Aires, na Argentina, busca solucionar o mistério sobre o desaparecimento do relógio da grife suíça Rolex que o cantor britânico Liam Payne utilizou algumas horas antes de sua morte, ocorrida em 16 de outubro após cair do terceiro andar de um hotel sob efeito de álcool e entorpecentes.

“Pelas imagens analisadas, sabemos que Payne usava um Rolex no dia de seu falecimento. Ele teria segurado o relógio na mão por pelo menos duas ou três horas antes da queda [que o levou a óbito]. Procuramos o objeto no quarto do hotel CasaSur onde estava hospedado e não o encontramos”, relataram fontes próximas à investigação citadas pelo jornal argentino La Nación.

A polícia suspeita que o valioso relógio tenha sido roubado e por isso não foi encontrado nas nove buscas realizadas no hotel após a morte do antigo membro da boyband One Direction.

Três suspeitos, incluindo um amigo do músico, foram presos acusados de “abandono de pessoa seguido de morte, fornecimento e facilitação de drogas”. (ANSA).