Roleta do unfollow: Além de Simone e Simaria, relembre outras 6 duplas que se separaram

Muito tem se falado da possível ruptura da dupla sertaneja Simone e Simaria, que vem enfrentando dificuldades de relacionamento nos últimos meses. Na última quarta-feira (13), Simaria, que está afastada dos palcos desde junho para cuidar da saúde, parou de seguir a irmã nas redes sociais.

A relação da dupla vem sofrendo desgaste, principalmente após o vazamento de uma discussão entre as duas no “Programa do Ratinho”, em maio deste ano. Posteriormente, uma entrevista polêmica de Simaria ao colunista Leo Dias também gerou burburinho. Nela, Simaria disse que se sentia controlada pela irmã.

Separações, temporárias ou não, são muito comuns no mundo da música, principalmente no caso de duplas, nas quais se desenvolvem relacionamentos de grande intimidade e presença constante. Brigas, desencontros e polêmicas são pontos em comum em pares que se separam, muitas vezes de forma irremediável.

Relembre essas 6 duplas que terminaram a parceria:

Rick e Renner

A parceria de Rick e Renner foi duradoura, foram 25 anos de parceria. Contudo, em dezembro de 2010 eles anunciaram que se separariam. Depois de um ano do término, o cantor Renner se internou numa clínica para tratar uma depressão, se recuperando posteriormente.

Sonny & Cher

Sonny e Cher começaram a cantar juntos no fim dos anos 60, com um dos maiores sucessos “I Got You Babe” sendo lançado em 1965. O casal, e a dupla musical, se separaram no mesmo ano. A carreira de Cher se consolidou nos anos seguintes, mantendo-a em evidência até os dias atuais.

Ike & Tina Turner

A história tumultuada de Ike Tina Turner rendeu muitos escândalos, principalmente por conta de abusos físicos e psicológicos que Tina sofreu durante o relacionamento. O casal se separou oficialmente em 1976, depois de 16 anos juntos.

Bruno e Marrone

A famosa dupla sertaneja teve uma carreira de 31 anos. Contudo, em 2011, ao serem convidados a participar do Domingão do Faustão, os sertanejos anunciaram uma breve separação, o que levou Marrone a usar o tempo para um tratamento psicológico.

Zezé di Camargo e Luciano

A separação da icônica dupla foi uma das mais faladas da música. No ano de 2011, Zezé subiu ao palco sozinho num show realizado em Curitiba, depois de algumas canções, Luciano apareceu e disse ao público que ele e o irmão estavam seguindo caminhos diferentes e que a dupla havia chegado ao fim. Apesar de nunca terem confirmado oficialmente a separação, Luciano gravou recentemente um DVD solo.

Pepê e Neném

A dupla Pepê e Neném passou por grandes dramas na carreira. Depois do sucesso no fim dos anos 90, elas alegaram que foram enganadas por seu empresário, que as deixou na pobreza. Pouco tempo depois anunciaram uma separação oficial. Elas ainda se juntaram posteriormente para cantar juntas e participaram do reality show ‘A Fazenda’.